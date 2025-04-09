В уряді Польщі назвали ситуацію з тарифами Трампа "ядерною економічною війною"

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що в ситуації з тарифами, запровадженими адміністрацією Дональда Трампа, йдеться про своєрідну "ядерну економічну війну".

Про це він сказав в ефірі радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Гавковський заявив, що ніхто з Варшави не дзвонить президенту США, щоб намагатися схилити Дональда Трампа на свій бік у ситуації з тарифами.

"Ми не дзвонимо, але ми явно маємо справу зі зростаючою торговою війною... Починається свого роду ядерна економічна війна", – заявив він.

Політик визнав, що торгова війна між Америкою і Китаєм стосується і Польщі.

"Якщо у нас буде торгова війна між двома наддержавами, то це завжди буде впливати на світ і на економіку країн. Є всілякі елементи, які впливатимуть на ціни, експорт та імпорт. Громадяни в кінцевому підсумку програють", – зазначив він.

Американський президент Дональд Трамп напередодні похизувався, що світові лідери впрошують його знизити тарифи, заявивши, що вони "цілують йому зад".

В середу стало відомо, що Північна Македонія може повністю відмовитися від мит на імпорт з США в надії отримати виняток з тарифів Трампа.

А міністр промисловості Франції Марк Ферраччі попередив, що майбутній візит прем’єрки Італії Джорджі Мелоні до президента США Дональда Трампа може підірвати єдність Європи в протидії американським тарифам.