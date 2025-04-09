Північна Македонія готова скасувати мита на американські товари, щоб вдовольнити Трампа

Північна Македонія може повністю відмовитися від мит на імпорт зі США після того, як минулого тижня адміністрація Трампа запровадила надзвичайно високі 33-відсоткові мита на товари з цієї балканської країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Міністерка фінансів Гордана Димитрієвська-Кочоська заявила, що Північна Македонія планує знизити тарифи на американський імпорт до нуля, додавши, що в довгостроковій перспективі балканська країна має намір вирішити проблему, пов'язану з новими високими тарифами, шляхом підписання угоди про вільну торгівлю зі США.

"Ми готуємо поправки до закону про митні тарифи і можемо навіть знизити їх до нуля без істотного впливу на бюджет ... Це сигнал, який ми можемо послати США", – сказала міністерка, висловивши надію, що питання вдасться вирішити шляхом переговорів.

Виступаючи в Скоп'є, Димитрієвська-Кочоська пояснила, що торгова взаємодія зі США становить менше 1% від загального обсягу зовнішньої торгівлі Північної Македонії, додавши, що вартість всього експорту в США в минулому році склала трохи більше 100 мільйонів євро.

Минулого тижня нова адміністрація США запровадила 33-відсоткове мито на експорт Північної Македонії до США в рамках підвищення тарифів Дональдом Трампом.

Глава Мінфіну заявила, що ця цифра, ймовірно, базується на помилці або на неточних даних, оскільки Північна Македонія навіть близько не має 65-відсоткового тарифу на американські товари, на основі якого, ймовірно, був розрахований високий відповідний тариф.

Раніше цього тижня митна служба Північної Македонії заявила, що митні ставки, накладені на американські товари минулого року, не перевищували 15 відсотків.

У довгостроковій перспективі, за словами міністерки, країна наполягає на укладенні угоди про вільну торгівлю з США, яка, як вона сподівається, повністю врегулює це питання.

"Це в компетенції Міністерства закордонних справ і зовнішньої торгівлі. Міністр Тімчо Мукунський перебуває на постійному зв'язку з США, і ми очікуємо на якнайшвидше вирішення цього питання", – сказала вона.

Невелика балканська країна експортує більшість своїх товарів до ЄС, а Німеччина є її найважливішим торговельним партнером. Близько 70 відсотків експорту Північної Македонії йде на ринки ЄС.

Прем'єр-міністр Християн Міцкоський, який підтримує добрі стосунки з новою адміністрацією США, також заявив минулого тижня, що сподівається на перегляд високих тарифів, додавши, що незабаром очікує "хороших новин зі США".

Американський президент Дональд Трамп напередодні похизувався, що світові лідери впрошують його знизити тарифи, заявивши, що вони "цілують йому зад".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговорів з Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Пізніше він сказав, що Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на 350 млрд доларів, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".