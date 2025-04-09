В правительстве Польши назвали ситуацию с тарифами Трампа "ядерной экономической войной"

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что в ситуации с тарифами, введенными администрацией Дональда Трампа, речь идет о своеобразной "ядерной экономической войне".

Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Гавковский заявил, что никто из Варшавы не звонит президенту США, чтобы пытаться склонить Дональда Трампа на свою сторону в ситуации с тарифами.

"Мы не звоним, но мы явно имеем дело с растущей торговой войной (...) Начинается своего рода ядерная экономическая война", – заявил он.

Политик признал, что торговая война между Америкой и Китаем касается и Польши.

"Если у нас будет торговая война между двумя сверхдержавами, то это всегда будет влиять на мир и на экономику стран. Есть всевозможные элементы, которые будут влиять на цены, экспорт и импорт. Граждане в итоге проиграют", – отметил он.

Американский президент Дональд Трамп накануне похвастался, что мировые лидеры упрашивают его снизить тарифы, заявив, что они "целуют ему зад".

В среду стало известно, что Северная Македония может полностью отказаться от пошлин на импорт из США в надежде получить исключение из тарифов Трампа.

А министр промышленности Франции Марк Ферраччи предупредил, что предстоящий визит премьера Италии Джорджи Мелони к президенту США Дональду Трампу может подорвать единство Европы в противодействии американским тарифам.