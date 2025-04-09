У Франції стурбовані майбутнім візитом Мелоні до Трампа

Міністр промисловості Франції Марк Ферраччі попередив, що майбутній візит прем’єрки Італії Джорджі Мелоні до президента США Дональда Трампа може підірвати єдність Європи в протидії американським тарифам.

Про це він сказав у інтерв’ю французьким ЗМІ, цитує Politico, пише "Європейська правда".

На тлі майбутнього візиту Мелоні до Трампа, міністр промисловості Франції попередив: "Європа сильна, коли вона єдина".

"Якщо ми почнемо двосторонні перемовини, це, звісно, зруйнує цей імпульс", – вважає він.

Ферраччі заявив, що такий візит грає на руку Трампу, чия стратегія, за словами міністра, полягає у роз'єднанні Європи й уникненні єдиної реакції на його жорсткі тарифи, які наближають світ до масштабної торгової війни.

Схожу думку поділяє й уповноважений міністр із європейських справ Франції Бенжамен Аддад, який підкреслив, що сила Європи – в єдності.

"Якщо ви приїдете до США розрізнено, розпорошено, невже думаєте, що будете сильніші, ніж якщо приїдете всі 27", – запитав він.

9 квітня у Білому домі підтвердили, що прем’єр-міністерка Італії наступного тижня відвідає США для переговорів з Трампом. Зустріч запланована на 17 квітня.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".