В Нидерландах предлагают антишпионские проверки иностранных ученых, приезжающих в страну

В Нидерландах размышляют над тем, чтобы проверять тысячи новых иностранных ученых, которые приезжают для исследовательской работы в местных университетах – опасаясь, что среди них могут быть засланные шпионы.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

На этой неделе в Нидерландах вынесли на общественное обсуждение инициативу относительно проверок безопасности тысяч иностранных исследователей, приезжающих в страну в рамках академической работы – из-за растущих опасений, что среди них могут быть лица, работающие в интересах недружественных стран.

По оценкам Минобразования, в случае введения такого нововведения нужно будет делать около 8000 проверок в год – как иностранных, так и местных студентов и ученых, чтобы предотвращать недобросовестную передачу уникальных наработок недружественным странам. Прежде всего речь идет о Китае, России и Иране.

В рамках потенциальных проверок думают проверять историю трудоустройства и исследовательской работы ученых, а также наличие проблем с законом.

В проекте также определили сферы исследований, которые требуют особого внимания из-за потенциальных рисков – как квантовые технологии, ракетостроение, искусственный интеллект, современные биотехнологии, производство микропроцессоров и тому подобное. Университеты и исследовательские центры должны будут сами определить, что в их спектре деятельности заслуживает усиленного внимания – чтобы предотвратить чрезмерные проверки там, где в этом нет необходимости.

У академических учреждений и других организаций есть три месяца на ознакомление с проектом инициативы, после чего финальную редакцию законопроекта внесут в парламент.

По действующим практикам, научные учреждения должны сами проводить оценку рисков, принимая к себе кого-то из-за рубежа – однако в их арсенале нет всех тех инструментов, которые есть у государственных структур безопасности. Впрочем, ранее NOS выяснили, что за последние годы был ряд случаев, когда учреждения не согласовали сотрудничество, обнаружив определенные риски.

Среди критиков идеи говорят, что усиление проверок может побудить ученых и студентов выбирать другие страны. Также недовольство вызывает то, что проверки предлагают для абсолютно всех, включая граждан Нидерландов, а не только лиц из "стран риска". Однако в министерстве объясняют этот пункт не только желанием избежать дискриминации, но и тем, что собственные граждане также могут попасть на крючок иностранной спецслужбы.

Напомним, в 2022 году в Норвегии задержали бразильского "исследователя", который оказался кадровым офицером российского ГРУ Михаилом Микушиным. Он замаскировался под ученого в Университете Тромсе.

В 2023 году сообщали о еще одном подобном аресте в Норвегии – под подозрениями оказался студент, который вероятно занимался перехватом сигналов вблизи правительственных учреждений.