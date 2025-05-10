Европейские лидеры и Зеленский почтили память погибших воинов в Киеве

Президент Владимир Зеленский вместе с представителями четырех стран почтили в Киеве память погибших украинских защитников и защитниц.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента.

В субботу, 10 мая, Зеленский, его французский визави Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши – Кир Стармер и Дональд Туск, а также канцлер Германии Фридрих Мерц на площади Независимости в Киеве почтили память погибших украинских защитников и защитниц.

Участники церемонии установили лампадки у народного мемориала национальной памяти и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Фото: ОП

Фото: ОП

Как известно, европейские лидеры прибыли сегодня в Киев для участия во встрече "коалиции решительных".

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего „прекращения огня".