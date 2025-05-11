Politico: Дзвінок для спільної розмови західних лідерів і Зеленського з Трампом здійснив Макрон

За даними ЗМІ, телефонний дзвінок Трампу у дуже ранній час за Вашингтоном для спільної розмови з ним європейських лідерів, що прибули до Києва, і Зеленського здійснив президент Франції Емманюель Макрон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico.

За інформацією видання, під час трьохгодинної розмови між європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці 10 травня саме Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу з мобільного телефона та розповісти американському президенту про деталі обговорень.

Трамп прийняв дзвінок, попри доволі ранній час у Вашингтоні – там на годиннику ще не було і 7 ранку. Вислухавши деталі, він погодився підтримати ініціативу європейських лідерів.

Politico зазначає, що дізналося про це від двох поінформованих посадовців.

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.

Після зустрічі "коаліції рішучих" президент Володимир Зеленський та лідери чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.