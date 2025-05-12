Єлисейському палацу довелось спростовувати фейк РФ про серветку Макрона

В Офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів щодо серветки, якою користувався Емманюель Макрон у потязі дорогою до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Єлисейського палацу в Х.

ЗМІ РФ поширили фейк про нібито "пакетик із білим порошком" на столі, за яким сидів Макрон разом з Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером.

У відповідь Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда, яким європейські лідери їхали до столиці України, та підписом із поясненнями.

На першому фото зображено серветку на столі та вказано пояснення: "Це серветка, щоб витиратися". На другому – представники лідерів європейських країн, з підписом: "Це – європейська єдність, щоб просувати мир".

Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro – Élysée (@Elysee) May 11, 2025

"Коли європейська єдність заважає, дезінформація доходить до того, що звичайну серветку видають за наркотики. Ця неправдива інформація поширюється ворогами Франції як ззовні, так і зсередини. Будьте пильні до маніпуляцій", – зазначив Єлисейський палац.

Сам Макрон напередодні показав нарізку кадрів "із-за лаштунків" спільного візиту європейських лідерів до Києва, серед іншого – як він раннім ранком телефонував Дональду Трампу.

Раніше Politico від своїх джерел дізналися, що саме Макрон телефонував Трампу попри ранній ранок у Вашингтоні, щоб ініціювати спільну розмову.