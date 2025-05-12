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Єлисейському палацу довелось спростовувати фейк РФ про серветку Макрона

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Новини — Понеділок, 12 травня 2025, 09:06 — Ірина Кутєлєва

В Офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів щодо серветки, якою користувався Емманюель Макрон у потязі дорогою до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Єлисейського палацу в Х.

ЗМІ РФ поширили фейк про нібито "пакетик із білим порошком" на столі, за яким сидів Макрон разом з Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером.

У відповідь Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда, яким європейські лідери їхали до столиці України, та підписом із поясненнями.

На першому фото зображено серветку на столі та вказано пояснення: "Це серветка, щоб витиратися".  На другому – представники лідерів європейських країн, з підписом: "Це – європейська єдність, щоб просувати мир".

"Коли європейська єдність заважає, дезінформація доходить до того, що звичайну серветку видають за наркотики. Ця неправдива інформація поширюється ворогами Франції як ззовні, так і зсередини. Будьте пильні до маніпуляцій", – зазначив Єлисейський палац.

Сам Макрон напередодні показав нарізку кадрів "із-за лаштунків" спільного візиту європейських лідерів до Києва, серед іншого – як він раннім ранком телефонував Дональду Трампу. 

Раніше Politico від своїх джерел дізналися, що саме Макрон телефонував Трампу попри ранній ранок у Вашингтоні, щоб ініціювати спільну розмову. 

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