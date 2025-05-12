Єлисейському палацу довелось спростовувати фейк РФ про серветку Макрона
Новини — Понеділок, 12 травня 2025, 09:06 —
В Офісі президента Франції відреагували на фейк російських пропагандистів щодо серветки, якою користувався Емманюель Макрон у потязі дорогою до Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Єлисейського палацу в Х.
ЗМІ РФ поширили фейк про нібито "пакетик із білим порошком" на столі, за яким сидів Макрон разом з Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером.
У відповідь Єлисейський палац оприлюднив два фото з вагона поїзда, яким європейські лідери їхали до столиці України, та підписом із поясненнями.
На першому фото зображено серветку на столі та вказано пояснення: "Це серветка, щоб витиратися". На другому – представники лідерів європейських країн, з підписом: "Це – європейська єдність, щоб просувати мир".
Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.– Élysée (@Elysee) May 11, 2025
Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro
"Коли європейська єдність заважає, дезінформація доходить до того, що звичайну серветку видають за наркотики. Ця неправдива інформація поширюється ворогами Франції як ззовні, так і зсередини. Будьте пильні до маніпуляцій", – зазначив Єлисейський палац.
Сам Макрон напередодні показав нарізку кадрів "із-за лаштунків" спільного візиту європейських лідерів до Києва, серед іншого – як він раннім ранком телефонував Дональду Трампу.
Раніше Politico від своїх джерел дізналися, що саме Макрон телефонував Трампу попри ранній ранок у Вашингтоні, щоб ініціювати спільну розмову.