Елисейскому дворцу пришлось опровергать фейк РФ о салфетке Макрона

В Офисе президента Франции отреагировали на фейк российских пропагандистов о салфетке, которой пользовался Эмманюэль Макрон в поезде по дороге в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Елисейского дворца в Х.

СМИ РФ распространили фейк о якобы "пакетике с белым порошком" на столе, за которым сидел Макрон вместе с Фридрихом Мерцем и Киром Стармером.

В ответ Елисейский дворец обнародовал два фото из вагона поезда, которым европейские лидеры ехали в столицу Украины, и подписью с объяснениями.

На первом фото изображена салфетка на столе и указано объяснение: "Это салфетка, чтобы вытираться". На втором – представители лидеров европейских стран, с подписью: "Это – европейское единство, чтобы продвигать мир".

Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro – Élysée (@Elysee) May 11, 2025

"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что обычную салфетку выдают за наркотики. Эта ложная информация распространяется врагами Франции как извне, так и изнутри. Будьте бдительны к манипуляциям", – отметил Елисейский дворец.

Сам Макрон накануне показал нарезку кадров "из-за кулис" совместного визита европейских лидеров в Киев, среди прочего – как он ранним утром звонил Дональду Трампу.

Ранее Politico от своих источников узнали, что именно Макрон звонил Трампу, несмотря на раннее утро в Вашингтоне, чтобы инициировать совместный разговор.