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Елисейскому дворцу пришлось опровергать фейк РФ о салфетке Макрона

Новости — Понедельник, 12 мая 2025, 09:06 — Ирина Кутелева

В Офисе президента Франции отреагировали на фейк российских пропагандистов о салфетке, которой пользовался Эмманюэль Макрон в поезде по дороге в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Елисейского дворца в Х.

СМИ РФ распространили фейк о якобы "пакетике с белым порошком" на столе, за которым сидел Макрон вместе с Фридрихом Мерцем и Киром Стармером.

В ответ Елисейский дворец обнародовал два фото из вагона поезда, которым европейские лидеры ехали в столицу Украины, и подписью с объяснениями.

На первом фото изображена салфетка на столе и указано объяснение: "Это салфетка, чтобы вытираться". На втором – представители лидеров европейских стран, с подписью: "Это – европейское единство, чтобы продвигать мир".

"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что обычную салфетку выдают за наркотики. Эта ложная информация распространяется врагами Франции как извне, так и изнутри. Будьте бдительны к манипуляциям", – отметил Елисейский дворец.

Сам Макрон накануне показал нарезку кадров "из-за кулис" совместного визита европейских лидеров в Киев, среди прочего – как он ранним утром звонил Дональду Трампу.

Ранее Politico от своих источников узнали, что именно Макрон звонил Трампу, несмотря на раннее утро в Вашингтоне, чтобы инициировать совместный разговор.

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