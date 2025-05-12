Елисейскому дворцу пришлось опровергать фейк РФ о салфетке Макрона
В Офисе президента Франции отреагировали на фейк российских пропагандистов о салфетке, которой пользовался Эмманюэль Макрон в поезде по дороге в Киев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Елисейского дворца в Х.
СМИ РФ распространили фейк о якобы "пакетике с белым порошком" на столе, за которым сидел Макрон вместе с Фридрихом Мерцем и Киром Стармером.
В ответ Елисейский дворец обнародовал два фото из вагона поезда, которым европейские лидеры ехали в столицу Украины, и подписью с объяснениями.
На первом фото изображена салфетка на столе и указано объяснение: "Это салфетка, чтобы вытираться". На втором – представители лидеров европейских стран, с подписью: "Это – европейское единство, чтобы продвигать мир".
Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.– Élysée (@Elysee) May 11, 2025
Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro
"Когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что обычную салфетку выдают за наркотики. Эта ложная информация распространяется врагами Франции как извне, так и изнутри. Будьте бдительны к манипуляциям", – отметил Елисейский дворец.
Сам Макрон накануне показал нарезку кадров "из-за кулис" совместного визита европейских лидеров в Киев, среди прочего – как он ранним утром звонил Дональду Трампу.
Ранее Politico от своих источников узнали, что именно Макрон звонил Трампу, несмотря на раннее утро в Вашингтоне, чтобы инициировать совместный разговор.