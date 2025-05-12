Якщо РФ не піде на перемир'я, ЄС може запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Європейський Союз може запровадити санкції проти консорціуму, який оперує газопроводом "Північний потік-2", у разі, якщо Росія не розпочне припинення вогню у запланований раніше термін.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо на брифінгу у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів про можливі наслідки відмови РФ припинити вогонь після 12 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Головна речниця Єврокомісії підкреслила, що у разі відмови РФ щодо припинення вогню одним з варіантів додаткових санкцій можуть бути санкції проти консорціуму "Північний потік-2".

"Я можу послатися на один варіант, про який заявила сама президентка фон дер Ляєн у суботу під час відеоконференції з "коаліцією рішучих", до якої вона приєдналася в режимі онлайн. Вона поставила питання про можливість запровадження санкцій проти консорціуму "Північний потік-2". Отже, це один з варіантів", – повідомила Паула Піньо.

Вона додала, що "введення санкцій проти всіх, хто бере участь у консорціумі "Північного потоку", є сигналом про те, що, можливо, навіть не варто розглядати можливість інвестування в "Північний потік-2".

Раніше у ЄС розповіли, що продовжують координувати антиросійські санкції зі США.

Як повідомлялося, в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

13 травня міністри ЄС розглянуть "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії.