Если РФ не пойдет на перемирие, ЕС может ввести санкции против "Северного потока-2"

Европейский Союз может ввести санкции против консорциума, который оперирует газопроводом "Северный поток-2", в случае, если Россия не начнет прекращение огня в запланированный ранее срок.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях отказа РФ прекратить огонь после 12 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что в случае отказа РФ от прекращения огня одним из вариантов дополнительных санкций могут быть меры против консорциума "Северный поток-2".

"Я могу сослаться на один вариант, о котором заявила сама президент фон дер Ляйен в субботу во время видеоконференции с "коалицией решительных", к которой она присоединилась в режиме онлайн. Она подняла вопрос о возможности введения санкций против консорциума "Северный поток-2". Это один из вариантов", – сообщила Паула Пиньо.

Она добавила, что "введение санкций против всех, кто участвует в консорциуме "Северного потока", является сигналом о том, что, возможно, даже не стоит рассматривать возможность инвестирования в "Северный поток-2".

Ранее в ЕС рассказали, что продолжают координировать антироссийские санкции с США.

Как сообщалось, в правительстве Германии заявили, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

13 мая министры ЕС рассмотрят "карательные, финансовые и экономические санкции" против России.