Суд ЕС: Еврокомиссия должна была предоставить журналистам переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об отказе журналистам The New York Times раскрыть сообщения из переписки президента фон дер Ляйен с руководителем фармкомпании Pfizer перед подписанием крупного контракта на закупку вакцин от COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", о таком решении сообщила пресс-служба Суда ЕС 14 мая.

Суд решил, что решение Еврокомиссии об отказе предоставить журналистке The New York Times доступ к переписке Урсулы фон дер Ляйен с руководителем Pfizer, которая предшествовала подписанию крупного контракта на закупку вакцин от COVID-19, следует аннулировать.

Рассмотрение вопроса длилось более двух лет.

Еврокомиссия аргументировала свой отказ раскрыть сообщения переписки тем, что конкретного документа не существовало.

Суд считает, что ответы Еврокомиссии на запрос о доступе были основаны на "предположениях или изменяемой или неточной информации", однако The New York Times предоставили достаточные доказательства того, что данная переписка существовала.

"В такой ситуации Еврокомиссия не может просто утверждать, что не располагает документами, в отношении которых подается запрос, а должна представить надежные объяснения, из которых общественность и Суд смогут понять, почему такие документы невозможно найти", – отмечается в коммюнике.

Суд отметил, что Еврокомиссия не объяснила в деталях, какой поиск использовался для поиска документов, и не указала, где именно их пытались искать, поэтому предоставленных объяснений недостаточно для подтверждения заявлений об "отсутствии документов". Суд также отметил, что нет ясности по поводу того, была ли данная переписка утеряна, а если да, то важно, было ли это целенаправленное или автоматическое удаление, или у фон дер Ляйен сменился телефон.

Также Суд считает недостаточными объяснения Еврокомиссии, почему там считают данную переписку в контексте закупки вакцин такой, которая не содержала важной информации, сохранение которой следовало бы обеспечить.

В январе 2025 года суд Бельгии отклонил иск против фон дер Ляйен в отношении текстовых сообщений, которыми она обменивалась с руководителем компании Pfizer во время переговоров о закупке вакцин против COVID-19.