Британія запустила в експлуатацію новітні дрони для придушення ворожих радарів

У Великій Британії представили новітні дрони StormShroud, які здатні порушувати роботу великих радарів на великій відстані.

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни, пише "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві, у п’ятницю, 2 травня, ці дрони офіційно вступають у дію у складі Королівських військово-повітряних сил (RAF).

"Це черговий крок у зміцненні обороноздатності Великої Британії, в умовах, коли збройні сили активно впроваджують досвід, отриманий з поля бою в Україні", – йдеться у заяві.

Британські військові інформують, що StormShroud – це революційний безпілотник нового покоління, який підвищує ефективність та живучість бойової авіації RAF.

Завдяки високотехнологічному глушнику сигналів BriteStorm, дрон здатен порушувати роботу ворожих радарів на великій відстані, тим самим захищаючи літаки та пілотів. Уперше RAF отримує високотехнологічну електронну боротьбу без потреби в екіпажі – це відкриває нові тактичні можливості, дозволяючи літакам типу Typhoon і F-35 Lightning здійснювати удари, залишаючись невидимими для ворога.

Зазначається, що StormShroud стане першим представником цілого сімейства безпілотних систем нового покоління – Autonomous Collaborative Platforms (ACP) – які впроваджуються в RAF.

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер відвідав цього дня підприємство Leonardo UK у Південно-Східній Англії, де ознайомився із виробництвом дронів.

"Інвестиції в оборону – це інвестиції в майбутнє нашої країни. Разом із нашими союзниками, цей уряд вживає рішучих заходів, щоб протистояти Путіну та жорстко захищати безпеку Британії та Європи – це необхідна умова для реалізації нашого Плану змін і покращення життя людей у всіх куточках країни", – заявив Стармер.

