Британія запустила в експлуатацію новітні дрони для придушення ворожих радарів

У Великій Британії представили новітні дрони StormShroud, які здатні порушувати роботу великих радарів на великій відстані.

Про це повідомили в Міністерстві оборони країни, пише "Європейська правда".

Як зазначили в оборонному відомстві, у п’ятницю, 2 травня, ці дрони офіційно вступають у дію у складі Королівських військово-повітряних сил (RAF).

"Це черговий крок у зміцненні обороноздатності Великої Британії, в умовах, коли збройні сили активно впроваджують досвід, отриманий з поля бою в Україні", – йдеться у заяві.

Британські військові інформують, що StormShroud – це революційний безпілотник нового покоління, який підвищує ефективність та живучість бойової авіації RAF.

Фото: Міноборони Британії

Фото: Міноборони Британії

Завдяки високотехнологічному глушнику сигналів BriteStorm, дрон здатен порушувати роботу ворожих радарів на великій відстані, тим самим захищаючи літаки та пілотів. Уперше RAF отримує високотехнологічну електронну боротьбу без потреби в екіпажі – це відкриває нові тактичні можливості, дозволяючи літакам типу Typhoon і F-35 Lightning здійснювати удари, залишаючись невидимими для ворога.

Зазначається, що StormShroud стане першим представником цілого сімейства безпілотних систем нового покоління – Autonomous Collaborative Platforms (ACP) – які впроваджуються в RAF.

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер відвідав цього дня підприємство Leonardo UK у Південно-Східній Англії, де ознайомився із виробництвом дронів.

"Інвестиції в оборону – це інвестиції в майбутнє нашої країни. Разом із нашими союзниками, цей уряд вживає рішучих заходів, щоб протистояти Путіну та жорстко захищати безпеку Британії та Європи – це необхідна умова для реалізації нашого Плану змін і покращення життя людей у всіх куточках країни", – заявив Стармер.

Introducing a new uncrewed aircraft into service: StormShroud.



The first of a new family of Autonomous Collaborative Platforms (ACPs), this will revolutionise the RAF’s advantage in the most contested battlespaces.



Full story: https://t.co/VWIpSQt8CN pic.twitter.com/M4xP6iXiZQ – Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 2, 2025

17 квітня Британія випробувала нову електронну зброю, яка здатна "спалювати" ворожі безпілотники чи виводити їх з ладу за допомогою високопотужних радіохвиль.

А на початку грудня британська армія успішно провела випробування нової лазерної зброї, здатної знищувати дрони.

Вона працює, спрямовуючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла у вигляді енергії на ціль за допомогою передових датчиків і систем відстеження, які підтримують фіксацію і точність в режимі реального часу.