Британия запустила в эксплуатацию новейшие дроны для подавления вражеских радаров

В Великобритании представили новейшие дроны StormShroud, которые способны нарушать работу крупных радаров на большом расстоянии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, пишет "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве, в пятницу, 2 мая, эти дроны официально вступают в строй в составе Королевских военно-воздушных сил (RAF).

"Это очередной шаг в укреплении обороноспособности Великобритании, в условиях, когда вооруженные силы активно внедряют опыт, полученный на поле боя в Украине", – говорится в заявлении.

Британские военные информируют, что StormShroud – это революционный беспилотник нового поколения, который повышает эффективность и живучесть боевой авиации RAF.

Благодаря высокотехнологичному глушителю сигналов BriteStorm, дрон способен нарушать работу вражеских радаров на большом расстоянии, тем самым защищая самолеты и пилотов. Впервые RAF получает высокотехнологичную электронную борьбу без необходимости в экипаже – это открывает новые тактические возможности, позволяя самолетам типа Typhoon и F-35 Lightning наносить удары, оставаясь невидимыми для врага.

Отмечается, что StormShroud станет первым представителем целого семейства беспилотных систем нового поколения – Autonomous Collaborative Platforms (ACP) – которые внедряются в RAF.

Премьер-министр страны Кир Стармер посетил в этот день предприятие Leonardo UK в Юго-Восточной Англии, где ознакомился с производством дронов.

"Инвестиции в оборону – это инвестиции в будущее нашей страны. Вместе с нашими союзниками, это правительство принимает решительные меры, чтобы противостоять Путину и жестко защищать безопасность Британии и Европы – это необходимое условие для реализации нашего Плана перемен и улучшения жизни людей во всех уголках страны", – заявил Стармер.

