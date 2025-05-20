Угорщина заявила про викриття "ще двох українських шпигунів"

Угорські спецслужби заявили про викриття двох українських "шпигунів".

Про це у вівторок, 20 травня, повідомив речник уряду Золтан Ковач у Х, пише "Європейська правда".

Ковач процитував слова заяву лідера фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиша, який заявив про викриття угорськими спецслужбами "ще двох українських шпигунів".

За словами Кошича, мова йде про Роланда Цебера та Іштвана Голло.

Він заявив, що Цебер – "нелегальний співробітник української розвідки, який встановив зв’язки з представниками опозиції", а Голло – "перебуває під кримінальним розслідуванням за підозрою у шпигунстві".

У дописі зазначино, що Цебер начебто організовував зустрічі з політичними та військовими діячами з "метою вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні".

"З огляду на його зростаючий вплив, у 2024 році йому було заборонено в’їзд до країни. Іштван Голло, який є громадянином України, намагався здобути військову та енергетичну інформацію, що має відношення до потреб України у війні", – йдеться у заяві.

Кочиш заявив, що ця діяльність "є класичною операцією впливу, яка має на меті дискредитувати Угорщину на міжнародній арені та чинити тиск на уряд з метою змінити його політику щодо України".

Звернемо увагу, 9 травня Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті – зокрема "промацувала ґрунт" щодо настроїв місцевих мешканців та їхньої реакції на потенційну появу у регіоні "угорських миротворців".

Спершу глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів, та згадав про "антиугорську пропаганду".

Але через кілька годин Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

У відповідь на це Україна вислала двох угорських дипломатів.