ЄС відкриє ще вісім розділів у переговорах з Албанією про вступ

Євросоюз 22 травня відкриє наступні вісім розділів у переговорах з Албанією про вступ у ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

На вечір 22 травня заплановане п’яте засідання конференції щодо вступу у ЄС для Албанії, що пройде у Брюсселі.

На засіданні планують розпочати з Албанією переговори за розділами кластера 3 "Конкуренція та інклюзивне зростання".

Зокрема, переговори почнуться за розділами 10 (цифрова трансформація і медіа), 16 (оподаткування), 17 (економічна й монетарна політика), 19 (соціальна політика і працевлаштування), 20 (підприємництво і промислова політика), 25 (наука і дослідницька діяльність), 26 (освіта й культура) і 29 (митний союз).

Албанія подала заявку на вступ до ЄС у квітні 2009 року і отримала статус країни-кандидата у червні 2014 року. Перша міжурядова конференція ЄС з Албанією, що запустила переговори (одночасно з Північною Македонією), відбулась у липні 2022 року.

На попередній 4-й міжурядовій конференції у квітні 2025 року відкрили переговорний кластер 2 – щодо внутрішнього ринку.

На двох попередніх почали переговори за кластерами 1 "Основи" і 6 (щодо зовнішніх відносин).

Албанський прем’єр-міністр Еді Рама висловив сподівання, що Албанія зможе стати членом ЄС до 2030 року.