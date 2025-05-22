ЕС откроет еще восемь разделов в переговорах с Албанией о вступлении

Евросоюз 22 мая откроет следующие восемь разделов в переговорах с Албанией о вступлении в ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

На вечер 22 мая запланировано пятое заседание конференции по вступлению в ЕС для Албании, которое пройдет в Брюсселе.

На заседании планируют начать с Албанией переговоры по разделам кластера 3 "Конкуренция и инклюзивный рост".

В частности, переговоры начнутся по разделам 10 (цифровая трансформация и медиа), 16 (налогообложение), 17 (экономическая и монетарная политика), 19 (социальная политика и трудоустройство), 20 (предпринимательство и промышленная политика), 25 (наука и исследовательская деятельность), 26 (образование и культура) и 29 (таможенный союз).

Албания подала заявку на вступление в ЕС в апреле 2009 года и получила статус страны-кандидата в июне 2014 года. Первая межправительственная конференция ЕС с Албанией, которая запустила переговоры (одновременно с Северной Македонией), состоялась в июле 2022 года.

На предыдущей 4-й межправительственной конференции в апреле 2025 года открыли переговорный кластер 2 – по внутреннему рынку.

На двух предыдущих начали переговоры по кластерам 1 "Основы" и 6 (относительно внешних отношений).

Албанский премьер-министр Эди Рама выразил надежду, что Албания сможет стать членом ЕС до 2030 года.