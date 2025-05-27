Міністерка оборони Чехії потрапила в ДТП

Автомобіль з очільницею Міністерства оборони Чехії Яною Черноховою у вівторок потрапив в аварію.

Цю інформацію порталу Novinky підтвердили в поліції та Міноборони Чехії, пише "Європейська правда".

Аварія за участю двох автомобілів сталась у центрі Праги.

"Автомобіль військової поліції рухався з увімкненими маячками, коли в нього врізався інший цивільний автомобіль", – повідомила Novinky речниця празької поліції Крістіна Зелінкова.

За даними чеської поліції, зіткнення двох автомобілів сталося на перехресті, внаслідок чого на близько десять хвилин було заблоковано рух трамваїв.

"Можу підтвердити, що сьогодні (у вівторок. – Ред.) в другій половині дня автомобіль пані міністра потрапив в аварію в центрі Праги. Ніхто з учасників не постраждав", – уточнив речник Міністерства оборони Чехії Давид Шіма.

Міністр оборони Чехії за посадою користується військовим автомобілем та охороною, яку забезпечує військова поліція.

Нагадаємо, в липні 2023 року одна з автівок, яка супроводжувала тодішнього прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, спричинила ДТП в Україні.