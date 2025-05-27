Министр обороны Чехии попала в ДТП

Автомобиль с главой Министерства обороны Чехии Яной Черноховой во вторник попал в аварию.

Эту информацию порталу Novinky подтвердили в полиции и Минобороны Чехии, пишет "Европейская правда".

Авария с участием двух автомобилей произошла в центре Праги.

"Автомобиль военной полиции двигался с включенными маячками, когда в него врезался другой гражданский автомобиль", – сообщила Novinky пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова.

По данным чешской полиции, столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке, в результате чего на около десять минут было заблокировано движение трамваев.

"Могу подтвердить, что сегодня (во вторник. – Ред.) во второй половине дня автомобиль госпожи министра попал в аварию в центре Праги. Никто из участников не пострадал", – уточнил представитель Министерства обороны Чехии Давид Шима.

Министр обороны Чехии по должности пользуется военным автомобилем и охраной, которую обеспечивает военная полиция.

Напомним, в июле 2023 года одна из машин, которая сопровождала тогдашнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, вызвала ДТП в Украине.