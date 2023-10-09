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Дипавто, що супроводжувало прем’єра Польщі, спричинило серйозну ДТП в Україні

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Понеділок, 9 жовтня 2023, 09:07

У липні цього року одна з автівок, яка супроводжувала прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, спричинила ДТП в Україні.

Про це повідомило видання Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

Згідно з публікацією, внаслідок зіткнення серйозні травми отримав 42-річний українець Олег Ліщук.

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Прем’єр-міністр Польщі відвідував Україну, щоб вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії. Колона авто, які супроводжували главу польського уряду, відвідувала нині неіснуюче село Пужники Тернопільської області.

Одна з автівок стала причиною ДТП приблизно за 30 кілометрів від Тернополя. Автомобіль, що належав дипломатам посольства Польщі в Києві, протаранив автомобіль, що стояв на узбіччі. Від удару легковик перекинувся на бік у кювет, а його водій випав через вікно.

 
Авто українця після аварії

"Проїхала одна машина, друга, третя, четверта, п’ята... Пам’ятаю, їх було кільканадцять. Вони всі проїжджали повз, зазвичай по зустрічній смузі... Я не можу сказати, яка з машин – передостання чи остання – виїхала на узбіччя з того боку, на якому я стояв, і полетіла прямо на мене. Це було лобове зіткнення. Гук, тріск і я нічого не пам'ятаю. Я втратив свідомість", – розповів виданню постраждалий Ліщук. 

Через те, що аварію спричинила одна з останніх машин у колоні, транспортні засоби, що йшли попереду, продовжили рух. За протоколом, транспортні засоби, в яких їде прем’єр-міністр, зазвичай не зупиняються в таких ситуаціях.

Чоловіка з численними травмами доставили в лікарню у Тернополі, а дипломати посольства наполягали на лікуванні в Польщі. 

Як розповів виданню Ліщук, його відвезли на лікування до Польщі, але підтримку від польської держави він мав лише в перші дні. Йому зробили операцію, а його дружина отримала оплачений номер у готелі. Далі незалежний фонд U-Work допоміг чоловіку з отриманням номера PESEL та оплатою реабілітації.

У посольстві Польщі в Україні в понеділок вранці відреагували на публікацію видання. 

"Повідомляємо, що автомобіль, водій якого спричинив ДТП, не був у колоні прем’єр-міністра, а належав аташе з питань оборони, співробітник якого, швидше за все, знепритомнів за кермом. У посольстві не змовчали про подію – того ж дня ми опублікували заяву на нашому сайті", – йдеться у заяві посольства у Twitter (Х).

На сайті польського посольства у Києві є коротка заява з цього приводу, без жодних подробиць: "7 липня в Україні сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Апарату військового аташе Республіки Польща. Причини аварії наразі з'ясовують".

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