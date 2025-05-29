Підприємці заблокували дороги до столиці Косова через зростання цін на електроенергію

Сотні підприємців частково визнаного Косова в четвер заблокували дороги до Приштини на знак протесту проти рішення влади, яке зобовʼязує їх купувати електроенергію на відкритому ринку за вищими цінами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ще в березні косовський регулятор оголосив, що з 1 червня всі компанії з більш ніж 50 працівниками або обігом понад 10 мільйонів євро більше не зможуть розраховувати на субсидії для оплати електроенергії.

За словами регулятора, цей крок відображає його прихильність до "лібералізації ринку", що є умовою для вступу до Європейського Союзу.

Однак місцеві підприємці заявили, що це негативно позначиться на їхніх прибутках, і в четвер заблокували кілька головних доріг у Приштині, зокрема за допомогою ваговозів.

Фото: Reuters

Вони заявили, що не проти переходу на ринкові ціни на електроенергію, але просять рік перехідного періоду, аби закупити необхідне обладнання для власної генерації та помʼякшити наслідки зростання витрат.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, чия партія посіла перше місце на парламентських виборах у лютому, але не змогла здобути більшість, відхилив скарги протестувальників.

"Задоволення їхнього прохання про надання додаткового часу не вирішує проблему, а лише перекладає витрати на енергію з 1200 компаній на рахунки домогосподарств", – заявив Курті на засіданні уряду в четвер.

Косово виробляє понад 90% електроенергії на двох застарілих вугільних електростанціях, але покриває дефіцит за рахунок імпорту – минулого року влада витратила на нього 114 мільйонів євро.

У 2021 році оператор енергетичних мереж Косова оголосив, що більше не буде забезпечувати безкоштовною електроенергією споживачів у чотирьох муніципалітетах на півночі країни з переважно сербським населенням.