У Румунії оголошували тривогу через атаку російських БПЛА на Ізмаїл

У Румунії населення на півночі повіту Тулча отримало в ніч проти п’ятниці повідомлення RO-ALERT про можливість падіння об'єктів з повітряного простору на тлі війни, розв'язаної Росією проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Повідомлення було відправлено близько 1:30 ночі і закликало населення зберігати спокій і сховатися в підвалах або в сховищах цивільного захисту.

"У разі відсутності укриття залишайтеся в будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін", – йдеться в повідомленні.

Тривалість оповіщення становила 90 хвилин. "Група цілей" попрямувала до порту Ізмаїл в Україні.

"У п'ятницю, 30 травня, сили Російської Федерації здійснили нову серію безпілотних атак на цивільну портову інфраструктуру України на Дунаї, поблизу кордонів нашої країни. Система радіолокаційного спостереження румунської армії, яка здійснювала постійний моніторинг повітряної обстановки, виявила близько 00:30 в повітряному просторі України групу цілей, які прямували в напрямку порту Ізмаїл в Україні, в безпосередній близькості до державного кордону Румунії", – йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством національної оборони.

В результаті були вжиті заходи, передбачені чинними процедурами, і о 1:24 ночі через додаток RO-Alert Інспекції з надзвичайних ситуацій був розісланий сигнал тривоги населенню північного району повіту Тулча.

Згідно з радіолокаційними даними, відстежувані цілі не перетинали повітряний простір Румунії в будь-який час. Ситуація також не вимагала підйому в повітря літаків бойової служби Повітряної поліції.

"Сигнал про припинення повітряної тривоги був переданий о 01:42", – заявили в Міністерстві національної оборони.

Нещодавно був прийнятий закон, що дозволяє збивати безпілотники, які незаконно вторгаються в повітряний простір Румунії.

Нагадаємо, роботу над законом почали після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії. Його остаточно схвалили в парламенті у лютому 2025 року.