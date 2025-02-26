Парламент Румунії остаточно схвалив збиття дронів, які порушують повітряний простір

Верхня палата парламенту Румунії, Сенат, в середу, 26 лютого, ухвалила закон, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують її повітряний простір.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Ухвалений закон передбачає, що дрони, які незаконно перетинають державний кордон Румунії і здійснюють польоти в національному повітряному просторі без дозволу, "можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль".

Після схвалення парламентом закон піде на підпис президенту, обовʼязки якого виконує Іліє Боложан.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року Міноборони Румунії винесло на громадське обговорення законопроєкт, який посилює заходи з регулювання повітряного простору, дронів та інших літальних апаратів.

У грудні уряд схвалив законопроєкт.

Як відомо, у прикордонні на румунському березі Дунаю вже неодноразово знаходили уламки ударних безпілотників, якими Росія атакує південні регіони України.