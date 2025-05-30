В Румынии объявляли тревогу из-за атаки российских БПЛА на Измаил

В Румынии население на севере уезда Тулча получило в ночь на пятницу сообщение RO-ALERT о возможности падения объектов из воздушного пространства на фоне войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Сообщение было отправлено около 1:30 ночи и призвало население сохранять спокойствие и укрыться в подвалах или в убежищах гражданской защиты.

"В случае отсутствия укрытия оставайтесь в доме, подальше от окон и наружных стен", – говорится в сообщении.

Продолжительность оповещения составляла 90 минут. "Группа целей" направилась в порт Измаил в Украине.

"В пятницу, 30 мая, силы Российской Федерации осуществили новую серию беспилотных атак на гражданскую портовую инфраструктуру Украины на Дунае, вблизи границ нашей страны. Система радиолокационного наблюдения румынской армии, которая осуществляла постоянный мониторинг воздушной обстановки, обнаружила около 00:30 в воздушном пространстве Украины группу целей, направлявшихся в направлении порта Измаил в Украине, в непосредственной близости к государственной границе Румынии", – говорится в сообщении, опубликованном Министерством национальной обороны.

В результате были приняты меры, предусмотренные действующими процедурами, и в 1:24 ночи через приложение RO-Alert Инспекции по чрезвычайным ситуациям был разослан сигнал тревоги населению северного района уезда Тулча.

Согласно радиолокационным данным, отслеживаемые цели не пересекали воздушное пространство Румынии в любое время. Ситуация также не требовала подъема в воздух самолетов боевой службы Воздушной полиции.

"Сигнал о прекращении воздушной тревоги был передан в 01:42", – заявили в Министерстве национальной обороны.

Недавно был принят закон, позволяющий сбивать беспилотники, которые незаконно вторгаются в воздушное пространство Румынии.

Напомним, работу над законом начали после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, которыми атаковали юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно одобрили в парламенте в феврале 2025 года.