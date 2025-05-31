Глава Пентагона поставил европейцев в пример союзникам в Азии из-за расходов на оборону

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что угроза со стороны Китая является реальной и потенциально неизбежной, и призвал союзников в Индо-Тихоокеанском регионе тратить больше средств на собственные оборонные нужды, беря пример с Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Хегсет, впервые выступая на Шангри-Ла Диалоге в Сингапуре, главном азиатском форуме для лидеров оборонных ведомств, военных и дипломатов, подчеркнул, что Индо-Тихоокеанский регион является приоритетом для администрации Трампа.

"Нет причин преуменьшать значение. Угроза, которую представляет Китай, реальна, и она может быть неизбежной", – сказал Хегсет в одном из самых острых своих комментариев в отношении коммунистической страны с момента вступления в должность в январе. Он добавил, что любая попытка Китая завоевать Тайвань "приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира", и повторил комментарий Трампа о том, что Китай не вторгнется на Тайвань во время его президентства.

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию и пообещал "воссоединиться" с демократическим и отдельно управляемым островом, при необходимости применив силу. Он усилил военное и политическое давление, чтобы отстаивать эти претензии, в том числе увеличил интенсивность военных игр вокруг Тайваня.

Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

"Всем должно быть понятно, что Пекин, очевидно, готовится к потенциальному применению военной силы для изменения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Хеггет.

Но его комментарии о необходимости увеличения расходов союзников, скорее всего, вызовут недоумение среди партнеров, даже несмотря на то, что, по мнению экспертов, Хегсет будет иметь относительно дружественную аудиторию в Сингапуре. Министр обороны Китая Дун Цзюнь решил пропустить главный азиатский форум по безопасности, и Пекин отправил только академическую делегацию.

Ранее Хегсет критиковал европейских союзников за то, что они не тратят больше средств на собственную оборону. В феврале, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он предостерег Европу от отношения к Америке как к "простаку".

В пятницу, выступая с главной речью на Диалоге Шангри-Ла, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Хегсет был прав, когда просил Европу увеличить собственные оборонные расходы.

"После некоторых поездок в Европу трудно поверить, что я это говорю, но благодаря президенту Трампу азиатские союзники должны смотреть на страны Европы как на новый пример", – сказал Хеггсет.

"Члены НАТО обязуются тратить 5% своего ВВП на оборону, даже Германия. Поэтому нет смысла европейским странам делать это, в то время как ключевые союзники в Азии тратят меньше на оборону перед лицом еще более грозной угрозы, не говоря уже о Северной Корее", отметил он.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сказал, что важно, чтобы Хегсет признал, что европейские страны активизируются.

"Для меня это был, возможно, первый или один из первых раз, когда я услышал, что администрация США признала это открыто", – сказал Брекельманс, ссылаясь на комментарии Гегсета.

По данным СМИ, согласно плану генсека НАТО Рютте, союзники обязуются к 2032 году тратить 3,5% ВВП на основные расходы на оборону и дополнительно 1,5% ВВП на связанные с обороной расходы, такие как кибербезопасность и инфраструктура.

Непублично известно, что Испания является последней крупной страной НАТО, которая еще не присоединилась к плану Альянса объявить о намерениях тратить 5% ВВП на оборону.

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