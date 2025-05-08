Реєстр збитків для України вже отримав понад 27,5 тисяч заяв

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), отримав вже понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.

Про це у середу, 7 травня, в коментарі DW повідомив виконавчий директор Реєстру Маркіян Ключковський, передає "Європейська правда".

"Якщо говорити про заяви, то на сьогодні приблизно 27,5 тисячі вже подано в різних категоріях. Найбільше – це та, яка найдовше по часу відкрита – про руйнування житла. Ця категорія матеріальна, де ми даємо можливість заявникам оцінити розмір їхніх збитків. Ми бачимо, що в цій категорії середній розмір заяви – близько 60-62 тисяч євро", – сказав він.

Ключковський додав, що таким чином загальна вартість збитків, зафіксованих у цих заявах, сягає суми близько мільярда євро.

У інших категоріях, які не є матеріальними, заявників не просять оцінити їхні втрати, зауважив Ключковський.

"Ми розуміємо, що втрата життя не оцінюється, чи зникнення безвісти, чи якісь інші речі. Оцінку, як визначати розмір компенсації в таких заявах, буде займатися майбутня компенсаційна комісія, яка буде їх розглядати по суті", – зазначив посадовець.

Виплат за заявами ще не було, тому що компенсаційний механізм не створений, наголошує Ключковський.

Прогнозувати коли такі виплати можуть відбутися Ключковський не береться, але переконаний, що вони повинні бути в осяжному майбутньому.

"Звісно, історія знає приклади, коли діти і навіть онуки постраждалих отримували виплати. Але, звісно, головне завдання у тому, щоб ці репарації були ефективними. Ми говоримо про роки. Звісно, йдеться не про місяці, а роки. Ми сподіваємося, що це не почнеться через 10 років, скоріше рік, два, три, може, п'ять", – зазначив він.

За словами виконавчого директора Реєстру, багато чого залежить від політичної і геополітичної обстановки.

Наступного тижня в Гаазі, зазначив він, пройде другий раунд формальних переговорів. "Дорожня карта цього процесу передбачає його укладення до кінця наступного року. Далі ми чекатимемо на ратифікацію і сподіваємося, що в 2026-му році він набуде чинності, і, відповідно, комісія почне працювати", – резюмував посадовець.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Реєстр є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни. До нього приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

Раніше в RD4U можна було подавати заяви щодо смерті близького члена сім'ї, зникнення безвісти близького члена сім'ї та пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.