Реестр ущерба для Украины уже получил более 27,5 тысяч заявлений

Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины (RD4U), получил уже более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

Об этом в среду, 7 мая, в комментарии DW сообщил исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский, передает "Европейская правда".

"Если говорить о заявлениях, то на сегодняшний день около 27,5 тысяч уже подано в различных категориях. Больше всего – это та, которая дольше всего по времени открыта – о разрушении жилья. Эта категория материальная, где мы даем возможность заявителям оценить размер их убытков. Мы видим, что в этой категории средний размер заявления – около 60-62 тысяч евро", – сказал он.

Ключковский добавил, что таким образом общая стоимость убытков, зафиксированных в этих заявлениях, достигает суммы около миллиарда евро.

В других категориях, которые не являются материальными, заявителей не просят оценить их потери, отметил Ключковский.

"Мы понимаем, что потеря жизни не оценивается, или исчезновение без вести, или какие-то другие вещи. Оценкой, как определять размер компенсации в таких заявлениях, будет заниматься будущая компенсационная комиссия, которая будет их рассматривать по существу", – отметил чиновник.

Выплат по заявлениям еще не было, потому что компенсационный механизм не создан, отмечает Ключковский.

Прогнозировать, когда такие выплаты могут состояться, Ключковский не берется, но убежден, что они должны быть в обозримом будущем.

"Конечно, история знает примеры, когда дети и даже внуки пострадавших получали выплаты. Но, конечно, главная задача в том, чтобы эти репарации были эффективными. Мы говорим о годах. Конечно, речь идет не о месяцах, а о годах. Мы надеемся, что это не начнется через 10 лет, скорее год, два, три, может, пять", – отметил он.

По словам исполнительного директора Реестра, многое зависит от политической и геополитической обстановки.

На следующей неделе в Гааге, отметил он, пройдет второй раунд формальных переговоров. "Дорожная карта этого процесса предусматривает его заключение до конца следующего года. Далее мы будем ждать ратификации и надеемся, что в 2026 году он вступит в силу, и, соответственно, комиссия начнет работать", – резюмировал чиновник.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра ущерба, базирующегося в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.

Ранее в RD4U можно было подавать заявления о смерти близкого члена семьи, исчезновении без вести близкого члена семьи и повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.