Литва приобретет системы противодействия БПЛА для защиты стратегических объектов энергетики

Министерство национальной обороны Литвы объявило во вторник, что завершает процедуры закупки стационарных систем обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, эти системы будут предназначены для защиты стратегических объектов энергетики.

"В случае агрессии против Литвы Вооруженные силы Литвы возьмут на себя управление системами противодействия беспилотным летательным аппаратам на объектах энергетики, интегрировав их в общую систему противовоздушной обороны. Это решение усиливает общую обороноспособность страны, особенно с учетом быстрого развития технологий беспилотных летательных аппаратов и вызовов, которые они ставят перед безопасностью критической инфраструктуры", – заявила министр обороны Довиле Шакалиене.

По информации Министерства обороны, закупаемые системы обеспечат непрерывное обнаружение и определение местонахождения дронов и их операторов, а также будут препятствовать их проникновению в защищенные зоны.

"Защита стратегической энергетической инфраструктуры является одной из наших важнейших задач, особенно в нынешней напряженной геополитической ситуации. Мы должны быть готовы к различным сценариям, поэтому физическая защита инфраструктуры является очень важной", – заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По информации Министерства обороны, системы противодействия дронам будут работать на основе передовых технологий обнаружения, в частности радаров, радиочастотных детекторов, оптических и инфракрасных датчиков.

Для их нейтрализации будут использоваться средства радиоэлектронной борьбы, кинетические решения, а также методы глушения или подделки GPS-сигналов. Системы будут интегрированы с другими системами обороны, сетями противовоздушной обороны и системами электронной разведки, говорится в сообщении.

По информации Минобороны, в закупке систем участвовали три поставщика, и было выбрано оборудование польского производителя Advanced Protection Systems SA.

Закупка была осуществлена по просьбе Министерства энергетики и за счет средств энергетических компаний.

Как сообщалось, в ответ на новые геополитические вызовы этого года Министерство внутренних дел Литвы планирует обновить системы наблюдения на четырех пограничных пунктах с Россией.

Перед этим в Министерстве обороны Литвы анонсировали модернизацию и укрепление второго маршрута через Сувальский коридор – важный участок на границе с Польшей, который считается потенциальным местом агрессии против ЕС и НАТО.