Литва витратить 16 млн євро на модернізацію кордону з Росією

У відповідь на нові геополітичні виклики цього року Міністерство внутрішніх справ Литви планує оновити системи спостереження на чотирьох прикордонних пунктах із Росією.

Про це написав литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, вартість проєкту з оновлення системи спостереження на чотирьох прикордонних пунктах із Росією становить 16 млн євро.

Як повідомив міністр внутрішніх справ країни Владислав Кондратович, також буде шукатися додаткове фінансування для військової підготовки прикордонників.

"Необхідно модернізувати всю інфраструктуру на прикордонних пунктах пропуску, впровадити сучасні технології, розчистити прикордонну смугу, а також знайти фінансування для закупівлі безпілотників і антидронових систем", – поділився він.

За словами Кондратовича, у чинній геополітичній ситуації не можна зволікати жодного дня.

Як зазначається, державний кордон Литви із Калінінградською областю охороняють два підрозділи Служби охорони державного кордону – Пагегяйський прикордонний підрозділ та Прикордонний підрозділ берегової охорони, який було відновлено минулого року.

Литва має 255 км сухопутного кордону з Росією, з яких 18 км проходять по Куршській затоці, а 22 км – по Балтійському морю.

Нещодавно у Міністерстві оборони Литви анонсували модернізацію і укріплення другого маршруту через Сувальський коридор – важливу ділянку на кордоні з Польщею, яке вважається потенційним місцем агресії проти ЄС і НАТО.

Побоювання щодо безпеки коридору з боку Литви та Польщі лунали задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Приміром, країни ще у 2019 році домовились посилити захист цієї ділянки кордону.