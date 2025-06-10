У Фінляндії продовжують пошуки сімʼї з 10 людей, яка безслідно зникла рік тому

Поліція у Фінляндії продовжує пошук сімʼї Карфів з 10 людей, зникнення яких у травні 2024 року викликало резонанс у країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Yle.

Подружжя Томмі та Кароліни Карфів разом із сімома дітьми, народженими у 2007-2021 роках, зникло 15 травня 2024 року в провінції Остроботнія на заході Фінляндії.

На момент зникнення Кароліна Карф була вагітна, тому поліція розшукує саме 10 людей.

До зникнення Карфів підозрювали в недбалому ставленні до здоров'я та побуту дітей, через що помістили до притулку, де ті перебували чотири місяці – аж до зникнення.

За інформацією Yle, сімʼя спланувала втечу разом із дітьми, й найстарший син допоміг перенести своїх молодших братів і сестер до мікроавтобуса, де на них чекали батьки.

Пошуки Карфів тривають і досі. Минулого тижня фінська поліція звернулась до громадськості з закликом допомогти знайти сімʼю та отримала понад 100 повідомлень.

На думку правоохоронців, Карфи виїхали за кордон, тож поліція видала міжнародний ордер на їхній арешт.

Як повідомлялось, у Словенії зникла бронзова статуя першої леді США Меланії Трамп, яка була встановлена біля її рідного міста Севниця.