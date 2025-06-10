В Финляндии продолжаются поиски семьи из 10 человек, бесследно исчезнувшей год назад

Полиция в Финляндии продолжает поиски семьи Карфив из 10 человек, исчезновение которых в мае 2024 года вызвало резонанс в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Yle.

Супруги Томми и Каролина Карфив вместе с семью детьми, родившимися в 2007-2021 годах, исчезли 15 мая 2024 года в провинции Остроботния на западе Финляндии.

На момент исчезновения Каролина Карф была беременна, поэтому полиция разыскивает именно 10 человек.

До исчезновения Карфов подозревали в небрежном отношении к здоровью и быту детей, из-за чего поместили в приют, где те находились четыре месяца – вплоть до исчезновения.

По информации Yle, семья спланировала побег вместе с детьми, и старший сын помог перенести своих младших братьев и сестер в микроавтобус, где их ждали родители.

Поиски Карфи продолжаются до сих пор. На прошлой неделе финская полиция обратилась к общественности с призывом помочь найти семью и получила более 100 сообщений.

По мнению правоохранителей, Карфи уехали за границу, поэтому полиция выдала международный ордер на их арест.

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