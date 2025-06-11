Укр Рус Eng

Лідери Греції, Хорватії і Чорногорії перебувають на саміті в Одесі

Новини — Середа, 11 червня 2025, 17:02 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президент Чорногорії Яков Мілатович перебувають в Одесі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Як повідомляє "Європейська правда", про це відомо з анонсів на офіційних сайтах трьох держав. 

На сайті уряду Греції йдеться, що Міцотакіс "вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який проходить сьогодні, 11 червня. 

Пресслужба уряду Хорватії повідомила, що Пленкович прибув в Україну на саміт, хоч і не уточнила місця його проведення. Попередній саміт проходив у хорватському Дубровнику.

У заяві нагадали, що це вже четвертий приїзд хорватського прем’єра в Україну за час повномасштабної війни, і за цей час Хорватія надала Україні різну допомогу приблизно на 315 млн євро, а також надала тимчасовий захист 30 тисячам українців.

На сайті президента Чорногорії також повідомили, що Мілатович запрошений на саміт і він проходитиме в Одесі. У повідомленні згадують, що також там мають бути присутні президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.

Серед гостей саміту – також новий президент Румунії Нікушор Дан та проросійський президент Сербії Александар Вучич, для якого це перший приїзд в Україну. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія Греція Чорногорія
Реклама: