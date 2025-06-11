Лідери Греції, Хорватії і Чорногорії перебувають на саміті в Одесі

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр Хорватії Андрей Пленкович та президент Чорногорії Яков Мілатович перебувають в Одесі на саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Як повідомляє "Європейська правда", про це відомо з анонсів на офіційних сайтах трьох держав.

На сайті уряду Греції йдеться, що Міцотакіс "вирушить до Одеси, де візьме участь у 4-му саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який проходить сьогодні, 11 червня.

Пресслужба уряду Хорватії повідомила, що Пленкович прибув в Україну на саміт, хоч і не уточнила місця його проведення. Попередній саміт проходив у хорватському Дубровнику.

У заяві нагадали, що це вже четвертий приїзд хорватського прем’єра в Україну за час повномасштабної війни, і за цей час Хорватія надала Україні різну допомогу приблизно на 315 млн євро, а також надала тимчасовий захист 30 тисячам українців.

На сайті президента Чорногорії також повідомили, що Мілатович запрошений на саміт і він проходитиме в Одесі. У повідомленні згадують, що також там мають бути присутні президентка Молдови Мая Санду та прем’єр Болгарії Росен Желязков.

Серед гостей саміту – також новий президент Румунії Нікушор Дан та проросійський президент Сербії Александар Вучич, для якого це перший приїзд в Україну.