Лидеры Греции, Хорватии и Черногории находятся на саммите в Одессе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Черногории Яков Милатович находятся в Одессе на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

Как сообщает "Европейская правда", об этом известно из анонсов на официальных сайтах трех государств.

На сайте правительства Греции говорится, что Мицотакис "отправится в Одессу, где примет участие в 4-м саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который проходит сегодня, 11 июня.

Пресс-служба правительства Хорватии сообщила, что Пленкович прибыл в Украину на саммит, хотя и не уточнила места его проведения. Предыдущий саммит проходил в хорватском Дубровнике.

В заявлении напомнили, что это уже четвертый приезд хорватского премьера в Украину за время полномасштабной войны, и за это время Хорватия предоставила Украине различную помощь примерно на 315 млн евро, а также предоставила временную защиту 30 тысячам украинцев.

На сайте президента Черногории также сообщили, что Милатович приглашен на саммит и он будет проходить в Одессе. В сообщении упоминают, что также там должны присутствовать президент Молдовы Майя Санду и премьер Болгарии Росен Желязков.

Среди гостей саммита – также новый президент Румынии Никушор Дан и пророссийский президент Сербии Александар Вучич, для которого это первый приезд в Украину.