В ЄС відреагували на загострення між Ізраїлем та Іраном

Лідери Євросоюзу, коментуючи загострення між Ізраїлем та Іраном, закликали до деескалації і дипломатичного врегулювання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що повідомлення, які надходять з Близького Сходу, "викликають тривогу".

"Європа настійно закликає всі сторони проявити максимальну стриманість, негайно деескалювати ситуацію і утриматися від відповідних заходів. В інтересах стабільності в регіоні та глобальної безпеки дипломатичне врегулювання зараз як ніколи необхідне", – підкреслила вона.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала "небезпечною" ситуацію на Близькому Сході.

Вона закликала всі сторони "проявити стриманість" і не допустити подальшої ескалації.

"Дипломатія залишається найкращим шляхом просування вперед, і я готовий підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на деескалацію", – наголосила Каллас.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.