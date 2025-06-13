В ЕС отреагировали на обострение между Израилем и Ираном

Лидеры Евросоюза, комментируя обострение между Израилем на Ираном, призвали к деэскалации и дипломатическому урегулированию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сообщения, поступающие с Ближнего Востока, "вызывают тревогу".

"Европа настоятельно призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно деэскалировать ситуацию и воздержаться от ответных мер. В интересах стабильности в регионе и глобальной безопасности дипломатическое урегулирование сейчас как никогда необходимо", – подчеркнула она.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала "опасной" ситуацию на Ближнем Востоке.

Она призвала все стороны "проявить сдержанность" и не допустить дальнейшей эскалации.

"Дипломатия остается лучшим путем продвижения вперед, и я готова поддержать любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию", – подчеркнула Каллас.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, имеющим отношение к ядерной программе, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.