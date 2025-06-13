Трамп: "ніхто не знає", що з ядерною програмою Ірану після ударів Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що після ізраїльських ударів по Ірану невідомо, чи Іран все ще має ядерну програму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Reuters.

За словами Трампа, "ніхто не знає", в якому стані нині перебуває іранська ядерна програма, яка зазнала "дуже руйнівного удару" з боку Ізраїлю.

Президент США також сказав, що американська сторона не відмовляється від переговорів з Іраном щодо ядерної програми, запланованих на неділю.

"Зараз я не впевнений, чи відбудеться ця зустріч, але у нас запланована зустріч з ними в неділю", – додав він.

Трамп окремо підтвердив, що США були в курсі підготовки Ізраїлем ударів по іранських цілях, і він "намагався врятувати Іран від приниження і смерті".

"Я дуже намагався врятувати їх, тому що дуже хотів, щоб угода була укладена. Вони все ще можуть укласти угоду, ще не пізно", – вважає американський президент.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Після атаки президент Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".