Трамп: "никто не знает", что с ядерной программой Ирана после ударов Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что после израильских ударов по Ирану неизвестно, имеет ли Иран все еще ядерную программу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Reuters.

По словам Трампа, "никто не знает", в каком состоянии сейчас находится иранская ядерная программа, которая подверглась "очень разрушительному удару" со стороны Израиля.

Президент США также сказал, что американская сторона не отказывается от переговоров с Ираном по ядерной программе, запланированных на воскресенье.

"Сейчас я не уверен, состоится ли эта встреча, но у нас запланирована встреча с ними в воскресенье", – добавил он.

Трамп отдельно подтвердил, что США были в курсе подготовки Израилем ударов по иранским целям, и он "пытался спасти Иран от унижения и смерти".

"Я очень пытался спасти их, потому что очень хотел, чтобы сделка была заключена. Они все еще могут заключить сделку, еще не поздно", – считает американский президент.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".