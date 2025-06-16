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Шведський мовник отримав знімки, що показують розбудову ядерної бази РФ у Калінінграді

Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 10:32 — Марія Ємець

Шведський мовник SVT отримав супутникові знімки, за якими можна відстежити зміни на п’яти близьких до Європи ядерних об’єктах РФ в останні роки. 

Про це повідомляє SVT у новині від 16 червня, пише "Європейська правда".

Журналісти отримали знімки від компанії Planet Labs за травень 2025 року, які свідчать, що російська база у Калінінграді, де може зберігатись ядерна зброя, за останні роки розбудовувалася і модернізовувалася.

На території з’явилися нові будівлі, потрійна огорожа та нове комунікаційне обладнання. У Польщі раніше висловлювали оцінки, що там може зберігатися близько сотні тактичних ядерних боєголовок

На базі "Осиповичі" у Білорусі радянське сховище для ядерної зброї також оновлюють, зокрема там з’явилась нова навантажувальна платформа для залізничного транспорту і ППО. 

Багато нових будівель помітили на базі на Новій Землі, яку в експертних колах називають ключовим майданчиком для ядерних випробувань РФ. 

На Кольському півострові, що межує з Фінляндією і Норвегією, спорудили близько 50 складів-бункерів для балістичних ракет, що застосовуються із субмарин. Також з’явився спеціальний причал для завантаження ракет на підводні човни.  

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарях з цього приводу зазначив, що Стокгольм пильно стежить за спроможностями РФ у цій сфері. 

"Нам відомо про це і ми за цим стежимо вже давно. Йдеться і про російські інвестиції у ядерні спроможності, і про реалізацію нової доктрини", – зазначив він. 

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) у своїй річній доповіді заявив про відновлення гонки озброєнь між ядерними державами.

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Росія може напасти на НАТО через п’ять років.

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