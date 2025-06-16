Шведский вещатель получил снимки, показывающие развитие ядерной базы РФ в Калининграде

Шведский вещатель SVT получил спутниковые снимки, по которым можно отследить изменения на пяти близких к Европе ядерных объектах РФ в последние годы.

Об этом сообщает SVT в новости от 16 июня, пишет "Европейская правда".

Журналисты получили снимки от компании Planet Labs за май 2025 года, которые свидетельствуют, что российская база в Калининграде, где может храниться ядерное оружие, за последние годы развивалась и модернизировалась.

На территории появились новые здания, тройной забор и новое коммуникационное оборудование. В Польше ранее высказывали оценки, что там может храниться около сотни тактических ядерных боеголовок.

На базе "Осиповичи" в Беларуси советское хранилище для ядерного оружия также обновляют, в частности там появилась новая погрузочная платформа для железнодорожного транспорта и ПВО.

Много новых зданий заметили на базе на Новой Земле, которую в экспертных кругах называют ключевой площадкой для ядерных испытаний РФ.

На Кольском полуострове, граничащем с Финляндией и Норвегией, соорудили около 50 складов-бункеров для баллистических ракет, применяемых с субмарин. Также появился специальный причал для загрузки ракет на подводные лодки.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментариях по этому поводу отметил, что Стокгольм пристально следит за возможностями РФ в этой сфере.

"Нам известно об этом и мы за этим следим уже давно. Речь идет и о российских инвестициях в ядерные способности, и о реализации новой доктрины", – отметил он.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем годовом докладе заявил о возобновлении гонки вооружений между ядерными державами.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Россия может напасть на НАТО через пять лет.