Укр Рус Eng

Зеленський розраховує на підтримку Австрії у питаннях експосадовців та олігархів-утікачів

Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 16:31 — Христина Бондарєва

Україна розраховує на підтримку Австрії у питаннях колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя.

Про це заявив у вівторок на пресконференції у Відні президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, важливо, щоб Україна та Австрія співпрацювали у питаннях правосуддя. 

"Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України і використовують Європу, використовують безумовно і Австрію, як схованку для зберігання їхніх вкрадених активів", – сказав Зеленський. 

Він додав, що це "питання справедливості".

Як повідомлялося, "Українська правда" знайшла олігарха Геннадія Боголюбова у Відні.

Колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого у столичних бізнесових і політичних колах кличуть "смотрящим" за Києвом, за даними "УП", також переховувався у Відні.

Колишній голова і екссуддя Конституційного суду України Олександр Тупицький також, як повідомляли, проживає у Відні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Зеленський
Реклама: