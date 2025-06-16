Зеленський розраховує на підтримку Австрії у питаннях експосадовців та олігархів-утікачів

Україна розраховує на підтримку Австрії у питаннях колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя.

Про це заявив у вівторок на пресконференції у Відні президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, важливо, щоб Україна та Австрія співпрацювали у питаннях правосуддя.

"Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України і використовують Європу, використовують безумовно і Австрію, як схованку для зберігання їхніх вкрадених активів", – сказав Зеленський.

Він додав, що це "питання справедливості".

Як повідомлялося, "Українська правда" знайшла олігарха Геннадія Боголюбова у Відні.

Колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого у столичних бізнесових і політичних колах кличуть "смотрящим" за Києвом, за даними "УП", також переховувався у Відні.

Колишній голова і екссуддя Конституційного суду України Олександр Тупицький також, як повідомляли, проживає у Відні.