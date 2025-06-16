Зеленский рассчитывает на поддержку Австрии в вопросах бывших чиновников и беглых олигархов

Украина рассчитывает на поддержку Австрии в вопросах бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Вене президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, важно, чтобы Украина и Австрия сотрудничали в вопросах правосудия.

"Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу, используют безусловно и Австрию, как место для хранения их украденных активов", – сказал Зеленский.

Он добавил, что это "вопрос справедливости".

Как сообщалось, "Украинская правда" нашла олигарха Геннадия Боголюбова в Вене.

Бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, которого в столичных деловых и политических кругах называют "смотрящим" за Киевом, по данным "УП", также скрывался в Вене.

Бывший председатель и экс-судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий также, как сообщалось, проживает в Вене.