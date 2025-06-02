У Росії заявили, що запропонували Україні "часткове" припинення вогню

Очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі Владімір Мединський заявив, що Росія пропонує Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Його виступ за підсумками переговорів у Стамбулі в понеділок транслювали пропагандистські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Мединський заявив, що РФ підготувала "меморандум" щодо припинення вогню і завершення розвʼязаної нею ж війни, який складається з двох частин.

Друга частина "меморандуму" передбачає "варіативність" і "кілька шляхів", зазначив він.

Серед іншого, за його словами, Росія запропонувала Україні на переговорах "припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, і українська сторона взяла час на вивчення пропозиції.

Також Мединський підтвердив підготовку "найбільш масштабного" обміну між Києвом і Москвою, до якого увійдуть важкопоранені та тяжкохворі, а також військові до 25 років, і обмін 6000 тіл загиблих.

Раніше про підсумки переговорів з росіянами розповіла українська сторона.

Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

"Європейська правда" перед тим повідомляла, з якими пропозиціями делегація України вирушила до Стамбула.