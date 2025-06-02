В России заявили, что предложили Украине "частичное" прекращение огня

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предлагает Киеву временное прекращение огня на отдельных участках фронта.

Его выступление по итогам переговоров в Стамбуле в понедельник транслировали пропагандистские СМИ, сообщает "Европейская правда".

Мединский заявил, что РФ подготовила "меморандум" о прекращении огня и завершении развязанной ею же войны, который состоит из двух частей.

Вторая часть "меморандума" предусматривает "вариативность" и "несколько путей", отметил он.

Среди прочего, по его словам, Россия предложила Украине на переговорах "прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, и украинская сторона взяла время на изучение предложения.

Также Мединский подтвердил подготовку "наиболее масштабного" обмена между Киевом и Москвой, в который войдут тяжелораненые и тяжелобольные, а также военные до 25 лет, и обмен 6 тысяч тел погибших.

Ранее об итогах переговоров с россиянами рассказала украинская сторона.

Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.

"Европейская правда" перед тем сообщала, с какими предложениями делегация Украины отправилась в Стамбул.