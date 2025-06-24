Словаччина готова підтримати нові санкції ЄС проти Росії, але має умови

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії всього через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти нього.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У понеділок ввечері Бланар заявив, що словацький уряд оцінює кожен пакет санкцій з погляду того, чи може він зашкодити національній економіці.

"Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати", – сказав Бланар після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку – можливо, на суму до 20 млрд євро", – сказав він.

"Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки", – додав міністр.

Бланар наголосив, що для Словаччини політично важливо, щоб обговорення пакета санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU. Тому і він, і прем'єр-міністр Роберт Фіцо прагнуть зустрітися з президенткою Європейської комісії і прем'єркою Данії, країна якої головуватиме в обговореннях ініціативи RePowerEU.

Раніше в понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина виступають проти запропонованого ЄС пакету санкцій через побоювання щодо енергетичної безпеки та заперечення проти зусиль Брюсселя заборонити імпорт російського газу і нафти.

Дипломатичні джерела, на які посилається інформаційне агентство ČTK, заявили, що все ще є надія на вирішення заперечень обох країн.

Словаччина ніколи не накладала вето і не блокувала жодних санкцій проти Росії, попри те, що неодноразово погрожувала це зробити.

Джерела "ЄП" також повідомили, що Угорщина та Словаччина відмовляються затверджувати новий, 18-й пакет санкцій ЄС роти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської ради.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.