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Зеленський проведе зустріч з Рютте і лідерами Франції, Німеччини, Польщі, Італії і Британії

Новини — Вівторок, 24 червня 2025, 13:25 — Христина Бондарєва

На полях саміту НАТО в Гаазі у середу запланована зустріч президента Володимира Зеленського з генсеком Альянсу Марком Рютте та лідерами п’яти держав – Франції, Німеччини, Польщі, Італії та Британії.

Про це свідчить оновлена програма саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч, відповідно до програми, заплановано на 15:30 середи за місцевим часом.

У вівторок, згідно з програмою, Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО та керівництвом інституцій ЄС. Ввечері він має взяти участь разом з іншими лідерами держав НАТО, включно із Дональдом Трампом, у вечері, організованій королем Нідерландів.

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У вівторок ввечері також заплановане засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. 

Раніше Зеленський висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі.

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