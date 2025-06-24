Саміт НАТО в Гаазі: Трамп заночує в резиденції короля Нідерландів

Американський президент Дональд Трамп, який у вівторок ввечері прибуде у Нідерланди для участі у саміті НАТО, проведе ніч у резиденції королівської родини в Гаазі – палаці Huis ten Bosch.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання NOS.

Раніше вже стало відомо, що Трамп буде снідати з королівською парою у середу вранці.

А у вівторок ввечері він також з'явиться на вечері в палаці, де будуть присутні всі глави урядів, включаючи президента України Володимира Зеленського.

Палац Huis ten Bosch – резиденція королівської родини Нідерландів Фото з офіційного сайту королівського дому Нідерландів

У Білому домі повідомили, що приліт Трампа у Нідерланди очікується о 19:00 у вівторок.

Палац Huis ten Bosch в Гаазі був переданий тодішній королеві Беатрікс в 1981 році. Він був домівкою Беатрікс до початку 2014 року. З січня 2019 року в палаці Huis ten Bosch проживають король Віллем-Александр, королева Максима та їхні три дочки.

Головна будівля палацу також іноді використовується для публічних заходів та розваг, а в гаазькому крилі розташовані гостьові апартаменти.

Трамп відомий як шанувальник королівської родини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що зможе зустрітись з президентом США Трампом в Гаазі.

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