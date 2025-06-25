Чехія замовить бронеавтомобілі Titus за майже $200 млн

Чеське Міністерство оборони закупить 24 колісні броньовані автомобілі Titus, вартість всього замовлення становить 4,068 мільярда чеських крон (191,3 мільйона доларів).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді Чехії.

Підписання договору про закупівлю бронеавтомобілів Titus заплановано на найближчі тижні.

Замовлення охоплює придбання 22 одиниць транспортних засобів у командно-штабній версії, двох транспортних засобів у базовій комплектації для навчання водіїв або інструкторів та фахівців.

За один автомобіль Titus в командно-штабній версії Міноборони Чехії заплатить приблизно 137 мільйонів чеських крон, на додачу до обладнання, вартість якого оцінюється в 38,7 мільйона крон.

Зазначимо, що чеська армія вже використовує автомобілі Titus: ще у 2019 році з компанією Eldis Pardubice підписали контракт на 62 одиниці на суму понад шість мільярдів крон.

Раніше стало відомо, що в Міністерстві оборони Чехії хочуть підписати контракт на закупівлю до 77 німецьких танків Leopard 2A8, яка планується ще з 2023 року, до парламентських виборів цієї осені.