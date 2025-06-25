Чехия закажет бронеавтомобили Titus почти на $200 млн

Чешское Министерство обороны закупит 24 колесных бронированных автомобиля Titus, стоимость всего заказа составляет 4,068 миллиарда чешских крон (191,3 миллиона долларов).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве Чехии.

Подписание договора о закупке бронеавтомобилей Titus запланировано на ближайшие недели.

Заказ включает приобретение 22 единиц транспортных средств в командно-штабной версии, двух транспортных средств в базовой комплектации для обучения водителей или инструкторов и специалистов.

За один автомобиль Titus в командно-штабной версии Минобороны Чехии заплатит примерно 137 миллионов чешских крон, в дополнение к оборудованию, стоимость которого оценивается в 38,7 миллиона крон.

Отметим, что чешская армия уже использует автомобили Titus: еще в 2019 году с компанией Eldis Pardubice подписали контракт на 62 единицы на сумму более шести миллиардов крон.

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны Чехии хотят подписать контракт на закупку до 77 немецких танков Leopard 2A8, которая планируется еще с 2023 года, до парламентских выборов этой осенью.