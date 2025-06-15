У Чехії поспішають фіналізувати масштабну купівлю Leopard 2A8 до виборів

У Міністерстві оборони Чехії хочуть підписати контракт на закупівлю до 77 німецьких танків Leopard 2A8, яка планується ще з 2023 року, до парламентських виборів цієї осені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Купівля до 77 танків Leopard 2A8 за 52 мільярди чеських крон ($2,4 мільярда) від німецько-французького консорціуму KNDS була схвалена урядом Чехії у червні 2024 року.

Передбачається, що перші танки чеська армія повинна почати отримувати в 2027 році, а останні повинні прибути в 2030 році. У першій хвилі чеські військові хочуть придбати 61 танк Leopard 2A8, а в перспективі – ще 16 танків.

"Намір – підписати контракт ще під час канікул (парламенту. – Ред.). Спочатку слід придбати бойові та командні танки, а також два танки для навчання водіїв", – розповіло Novinky поінформоване джерело з керівництва Міністерства оборони Чехії.

Контракт має стати останньою масштабною закупівлею, яку укладе Міноборони Чехії під керівництвом Яни Чернохової – це її особистий проєкт, який вона просувала в уряді.

Коли восени 2024 року не було ясно, чи отримає армія Чехії достатньо коштів на модернізацію, і генеральний штаб почав розглядати можливість відкласти закупівлю танків, міністерка пообіцяла, що знайде гроші.

Водночас чеська опозиція вважає, що Чернохова повинна залишити рішення про таку масштабну військову закупівлю новому уряду, який може бути утворений після виборів на початку жовтня.

"Наближаються вибори, і ми повинні бути обережними з таким стратегічним придбанням, тому я вважаю, що краще почекати на наступний уряд", – сказав Novinky голова оборонного комітету Палати депутатів Любомир Метнар від партії ANO експремʼєра Чехії Андрея Бабіша.

Хоч ANO дещо втратила підтримку, вона й далі лідирує в рейтингу популярності чеських партій, претендуючи на третину голосів.