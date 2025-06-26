Глава МЗС Литви вірить, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії вийде схвалити

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що лідери ЄС зможуть погодити 18-й пакет санкцій проти Росії, попри спротив Угорщини й Словаччини.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Будріс сказав, що вірить у можливість затвердження нового санкційного пакета проти РФ.

"Дуже ймовірно, що він буде затверджений, і затверджений у такому обсязі, як його підготували. Втім, можливо, що будуть і пошуки певних компромісів", – зазначив очільник МЗС в радіоефірі у четвер.

Він зазначив, що кілька країн ЄС використовують санкційний пакет для торгу в іншому питанні – оскільки виступають проти плану Єврокомісії повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року.

Будріс також сказав, що все ще бачить шанси домовитися із США про скоординовані санкції, та зазначив, що створений у Сенаті США законопроєкт, який поки не рухається, мав би набагато більший вплив, аніж 18-й санкційний пакет ЄС.

Очільник МЗС Нідерландів очікує, що 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ вдасться схвалити до кінця червня.

Джерела "ЄП" повідомили раніше, що Угорщина та Словаччина відмовляються затверджувати новий, 18-й пакет санкцій ЄС роти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської ради.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.